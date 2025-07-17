Війська РФ зранку атакували Черкаську область дронами: у ОВА розповіли про наслідки

Обстріл України 17 липня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 17 липня, війська РФ атакували Україну дронами з кількох напрямків.

Так, близько півночі пролунали вибухи у Дніпрі та місті Самар через атаку російських дронів. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів.

За даними ОВА, в обласному центрі загинула одна людина, ще 5 людей постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий лікується вдома. Окрім того, у місті виникло одразу декілька пожеж, обстрілом пошкоджені підприємства.

За даними ЗСУ, удари наносились з трьох напрямків. Протиповітряною обороною збито 36 ворожих дронів на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені. Також зафіксовано влучання 23 безпілотників у 5 локаціях.

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