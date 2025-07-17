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РФ вночі атакувала Україну дронами: на яку область прийшовся основний удар та скільки збито

Четвер 17 липня 2025 09:01
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РФ вночі атакувала Україну дронами: на яку область прийшовся основний удар та скільки збито Фото: РФ вночі атакувала Україну дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіяни у ніч на 17 липня атакували територію України 64 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що удари наносились з трьох напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ. Основний напрямок удару прийшовся на Дніпропетровську область.

У Повітряних силах додають, що ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 36 ворожих дронів на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Також зафіксовано влучання 23 безпілотників у 5 локаціях.

РФ вночі атакувала Україну дронами: на яку область прийшовся основний удар та скільки збито

Обстріл Дніпропетровської області 17 липня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, близько півночі пролунали вибухи у Дніпрі та місті Самар через атаку російських дронів. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів.

За даними ОВА, в обласному центрі загинула одна людина, ще 5 людей постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий лікується вдома. Окрім того, у місті виникло одразу декілька пожеж, обстрілом пошкоджені підприємства.

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