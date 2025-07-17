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Війська РФ зранку атакували Черкаську область дронами: у ОВА розповіли про наслідки

Четвер 17 липня 2025 10:59
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Війська РФ зранку атакували Черкаську область дронами: у ОВА розповіли про наслідки Фото: війська РФ зранку атакували Черкаську область дронами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 17 липня, атакували дронами-камікадзе Канівську громаду Черкаської області. Під ударом був інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Зранку ворог завдав удару по Канівській громаді, спрямувавши туди БпЛА. Є влучання в інфраструктурний об'єкт. Працюють усі необхідні служби", - зазначив голова Черкаської ОВА.

За словами Табурця, інформація щодо потерпілих в результаті ворожого удару уточнюється.

Обстріл України 17 липня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 17 липня, війська РФ атакували Україну дронами з кількох напрямків.

Так, близько півночі пролунали вибухи у Дніпрі та місті Самар через атаку російських дронів. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів.

За даними ОВА, в обласному центрі загинула одна людина, ще 5 людей постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий лікується вдома. Окрім того, у місті виникло одразу декілька пожеж, обстрілом пошкоджені підприємства.

За даними ЗСУ, удари наносились з трьох напрямків. Протиповітряною обороною збито 36 ворожих дронів на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені. Також зафіксовано влучання 23 безпілотників у 5 локаціях.

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