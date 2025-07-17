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Войска РФ утром атаковали Черкасскую область дронами: в ОВА рассказали о последствиях

Четверг 17 июля 2025 10:59
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Войска РФ утром атаковали Черкасскую область дронами: в ОВА рассказали о последствиях Фото: войска РФ утром атаковали Черкасскую область дронами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 17 июля, атаковали дронами-камикадзе Каневскую громаду Черкасской области. Под ударом был инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Черкасской ОГА Игоря Табурца.

"Утром враг нанес удар по Каневской громаде, направив туда БПЛА. Есть попадание в инфраструктурный объект. Работают все необходимые службы", - отметил председатель Черкасской ОГА.

По словам Табурца, информация о пострадавших в результате вражеского удара уточняется.

Обстрел Украины 17 июля

Напомним, что сегодня ночью, 17 июля, войска РФ атаковали Украину дронами с нескольких направлений.

Так, около полуночи прогремели взрывы в Днепре и городе Самар из-за атаки российских дронов. В городе вспыхнули пожары, получили повреждения предприятия и есть пострадавшие среди гражданских жителей.

По данным ОВА, в областном центре погиб один человек, еще 5 человек пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них - в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший лечится дома. Кроме того, в городе возникло сразу несколько пожаров, обстрелом повреждены предприятия.

По данным ВСУ, удары наносились с трех направлений. Противовоздушной обороной сбито 36 вражеских дронов на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов - локально потеряны. Также зафиксировано попадание 23 беспилотников в 5 локациях.

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