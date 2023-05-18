Війська РФ знову обстріляли Сумську область, є постраждалі

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 62 вибухи.

Обстрілу зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської, Краснопільської громад", - йдеться в повідомленні.

Так, росіяни гатили з міномета (сім вибухів) та артилерії (вісім вибухів) по території Юнаківської громади.

При цьому мінометний обстріл окупанти здійснили по території Білопільської громади. Зафіксовано 12 вибухів.

Крім цього, війська РФ завдавали ударів із міномета по Новослобідській громаді, внаслідок чого було чотири вибухи.

Також із міномета окупанти обстрілювали Миропільську громаду, внаслідок чого прогриміло три вибухи. Через ворожий обстріл пошкоджено житловий будинок у селі Миропілля.

Крім того, росіяни здійснили мінометний обстріл села Студенок Есманської громади, внаслідок чого прогриміло десять вибухів. Через ворожий обстріл пошкоджено приватний житловий будинок, господарську споруду, трактор, польовий обприскувач. Унаслідок обстрілу дві цивільні особи дістали контузії.

Крім того, окупанти завдавали ударів із міномета по Краснопільській громаді, внаслідок чого було 18 вибухів.

Нагадаємо, напередодні війська РФ здійснили майже 200 ударів Сумської області.

Крім того, вчора росіяни вдарили "Шахедом" по Охтирці у Сумській області.

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