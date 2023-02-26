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Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область: есть разрушения и раненый

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Сумская область, Воскресенье 26 февраля 2023 21:54
Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область: есть разрушения и раненый Фото: Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 26 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли территорию Сумской области. В результате обстрела пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне осуществили обстрелы 4 территориальных общин области: Белопольской, Глуховской, Новослободской, Хотинской. Было зафиксировано 76 "прилетов" из минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате минометного обстрела села Горки Новослободской общины повреждены пять жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач.

В то же время из-за артиллерийского обстрела села Строительное Глуховской общины повреждены шесть домов, а также уничтожен частный магазин. При этом в результате вражеского обстрела ранения получил один гражданский.

Напомним, российская армия утром 26 февраля обстреляла приграничные территории Сумской области.

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