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Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області

Фото: Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 березня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Сумську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Росіяни протягом дня обстрілювали територію Білопільської громади. За добу зафіксовано 18 "прильотів" із мінометів. Обійшлося без наслідків.

"Наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли дві громади на Сумщині.

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Сумська областьВійна Росії проти України