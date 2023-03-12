Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

Росіяни протягом дня обстрілювали територію Білопільської громади. За добу зафіксовано 18 "прильотів" із мінометів. Обійшлося без наслідків.

"Наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли дві громади на Сумщині.

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