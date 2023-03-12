Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской области

В воскресенье, 12 марта, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram .

Россияне в течение дня обстреливали территорию Белопольской общины. За сутки зафиксировано 18 "прилетов" из минометов. Обошлось без последствий.

"Сейчас оперативная обстановка на границе Сумской области контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли две общины в Сумской области.

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