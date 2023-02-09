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Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Фото: Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 9 лютого, російські окупаційні війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 12:10 до 12:15 надійшла інформація про три приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі села Миколаївка.

Крім того, близько 15:10 військові повідомили про один "приліт" у районі села Гай. Окупанти скинули зі свого безпілотника ВОГ.

Також з 14:55 до 16:25 стало відомо про 23 "прильоти", ймовірно з міномету 120 мм, в районі села Миколаївка.

З 16:20 до 16:40 в районі села Нововасилівка сталося три "прильоти" ймовірно з міномету 120 мм.

При цьому з 16:10 до 16:30 надійшла інформація про 10 "прильотів", ймовірно з міномету 120 мм, в районі села Студенок.

Військові повідомили, що втрат у результаті обстрілів серед особового складу та техніки немає. Також інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, внаслідок чого постраждали сім громад.

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