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Війська РФ знову обстріляли Херсонську область, є загибла

Фото: Війська РФ знову обстріляли Херсонську область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники вчергове обстріляли Херсонську область. В результаті ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Російська авіація завдала удару по Козацькому.

"Ворог вкотре вдарив по житлових будинках. В одній з осель, куди влучила керована авіабомба, мешкала 80-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу жінка загинула під завалами власної домівки.

Обстріли Херсона та області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.

Зокрема, сьогодні окупанти обстріляли Херсон, в результаті чого загинули чотири людини, ще 17 отримали поранення.

29 липня через удар по селу Веселе поранення отримала 69-річна жінка.

А наступного дня окупанти обстріляли житловий будинок у селі Новодмитрівка Херсонської області. Постраждала 33-річна жінка.

Окрім того, за минулу добу росіяни завдали 68 ударів по Херсонській області, внаслідок чого п'ять людей зазнали поранень.

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Херсонська областьВійна Росії проти України