Війська РФ знову обстріляли Херсонську область, є загибла

Російська авіація завдала удару по Козацькому.

"Ворог вкотре вдарив по житлових будинках. В одній з осель, куди влучила керована авіабомба, мешкала 80-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу жінка загинула під завалами власної домівки.

Обстріли Херсона та області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.

Зокрема, сьогодні окупанти обстріляли Херсон, в результаті чого загинули чотири людини, ще 17 отримали поранення.

29 липня через удар по селу Веселе поранення отримала 69-річна жінка.

А наступного дня окупанти обстріляли житловий будинок у селі Новодмитрівка Херсонської області. Постраждала 33-річна жінка.

Окрім того, за минулу добу росіяни завдали 68 ударів по Херсонській області, внаслідок чого п'ять людей зазнали поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.