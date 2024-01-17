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Війська РФ знову обстріляли Херсон: постраждала жінка

Фото: росіяни обстріляли Херсон (t.me dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні, 17 січня, знову завдали удар по Херсону.В результаті останньої атаки поранення отримала місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Російська армія вкотре за день вдарила по Херсону. Постраждала 66-річна жінка", - повідомили в адміністрації.

За даними ОВА, поранену жінку відразу доставили до медзакладу.  Станом на зараз лікарі проводять обстеження та надають потерпілій необхідну допомогу.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон. Для цього вони найчастіше використовують артилерію та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок постійних ударів у місті дістають поранення та гинуть мирні жителі.

Сьогодні, росіяни також вдарили по цивільному авто у Херсоні, в результаті чого загинув водій

Крім цього, днями російські війська атакували пункт "швидкої" у Станіславі Херсонської області. 

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ХерсонВійна Росії проти України