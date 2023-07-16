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Війська РФ здійснили невдалу спробу відновити позиції біля Старомайорського, - Генштаб

Фото: Війська РФ здійснили невдалу спробу відновити позиції біля Старомайорського (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники здійснили невдалу спробу відновити свої позиції біля Старомайорського Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

"На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення", - йдеться у повідомленні.

Позиції окупантів біля Старомайорського

У російських Telegram-каналах повідомляють, що біля Старомайорського стався нібито прорив ЗСУ. При цьому за даними російських провоєнних каналів, ЗСУ начебто взяли під контроль село Старомайорське на південному сході Донецької області.

Крім того, деякі проросійські блогери повідомили про те, що атаку ЗСУ начебто вдалося відбити. Велика частина з них пов'язана з російським Міністерством оборони, яке намагається замовчувати таку інформацію у своїх заявах.

В то й же час українське військове керівництво не підтверджувало звільнення населеного пункту.

Ситуація в Донецькій області

Російські окупанти щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

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