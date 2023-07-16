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Войска РФ предприняли неудачную попытку восстановить позиции у Старомайорского, - Генштаб

Фото: Войска РФ предприняли неудачную попытку восстановить позиции у Старомайорского (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики предприняли неудачную попытку восстановить свои позиции возле Старомайорского Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник совершил неудачную попытку восстановления утраченного положения", - говорится в сообщении.

Позиции оккупантов возле Старомайорского

В российских Telegram-каналах сообщают, что возле Старомайорского произошел якобы прорыв ВСУ. При этом по данным российских провоенных каналов, ВСУ якобы взяли под контроль село Старомайорское на юго-востоке Донецкой области.

Кроме того, некоторые пророссийские блогеры сообщили о том, что атаку ВСУ вроде бы удалось отбить. Большая часть из них связана с российским Министерством обороны, которое пытается замалчивать такую информацию в своих заявлениях.

В то же время украинское военное руководство не подтверждало освобождение населенного пункта.

Ситуация в Донецкой области

Российские оккупанты ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

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