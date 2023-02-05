Війська РФ збудували базу на півночі Криму (фото)

На супутникових знімках видно вертолітний майданчик, укріплений периметр та автомобільні галси.

Знімки з'явилися через кілька днів після того, як встановлена Росією влада в Криму заявила, що вона націоналізувала близько 500 об'єктів нерухомості на півострові, включаючи деякі, які належать високопоставленим українським політикам і бізнесменам.

Опубліковані аналітиком координати свідчать, що військову базу окупантів побудовано на Арабатській стрілці. Зокрема у тимчасово окупованому Генічівському районі Херсонської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти почали будувати нові зміцнення та оборонні позиції вздовж східного флангу України.

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