Війська РФ зазнали великих втрат у Запорізькій області та біля Кремінної: карти боїв ISW

Російські військові під час спроб наступу зазнали великих втрат біля Кремінної Луганській області, а також на півдні Запорізької області. ЗСУ утримують позиції на всіх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: війська РФ зазнали втрат при спробі атаки біля Кремінної

Російські війська 25 лютого продовжували завдавати наземних ударів на північний захід від Сватового. За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі села Масютівка (51 км на північний захід від Сватового).

На кадрах із геолокацією, опублікованих 24 лютого, видно, як українські сили обстрілюють російську піхоту в Джерельні (15 км на захід від Сватового). Російські джерела заявили, що війська РФ зірвали контратаку українських військ у районі Стельмахівки (15 км на захід від Сватового).

25 лютого окупанти також продовжували завдавати ударів у районі Кремінної. Так, російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Невського (18 км на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної), під час яких зазнали великих втрат.

Донецький напрямок: війська РФ просуваються на околицях Бахмута

Окупанти 25 лютого продовжили наступальні дії у районі Бахмута. Бойовики ПВК "Вагнера" заявили, що зайняли Ягідне (2 км на північ від Бахмута). Російські джерела також представили суперечливі заяви про успіхи військ РФ у районі Дубово-Василівка (6 км на північний захід від Бахмута). За даними російських блогерів, на околиці Дубово-Василівки тривають бої.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ зруйнували греблю на північ від Бахмута і затопили Ступкинський район Бахмута, щоб уповільнити просування окупантів, хоча ISW не бачили візуальних доказів цих тверджень. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, показують, що російські війська, ймовірно, трохи просунулися на сході Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, вказують на те, що російські війська, ймовірно, вели незначний поступ на південний захід від Авдіївки та біля Перемоги (32 км на південний захід від Авдіївки). Російський блогер заявив, що окупанти просунулися у бік Перемоги і завдали удару по околицях Мар'їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Повідомляється, що 155 і 40 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту об'єдналися в одну бригаду через значні втрати в районі Вугледару, і що російські війська перекинули спеціальний загін швидкого реагування Росгвардії, щоб не допустити бунту і відмови.

Південний напрямок: війська РФ зазнали серйозних втрат у Запорізькій області

Російські війська роблять спроби наступати у Запорізькій області. Головне управління розвідки МО України поширило перехоплену розмову, в якій російський військовослужбовець стверджував, що 120 солдатів російського 503 мотострілецького полку намагалися провести розвідку під Щербаками (32 км на північний захід від Токмака), але ЗСУ вразили всі 120 осіб особового складу.

Також повідомляється, що російські війська облаштовують свої позиції в житлових районах на східному березі Херсонської області, що ускладнює можливість українських військових завдавати ударів по окупантам.