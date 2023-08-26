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Війська РФ зайняли лікарню в окупованій частині Запорізької області, - Генштаб

Фото: війська РФ зайняли лікарню в окупованій частині Запорізької області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти розселяють своїх солдатів у житлових будинках та медичних закладах, таким чином намагаючись прикритися мирними жителями тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати у цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи громадянське населення як живий щит", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що у населеному пункті Осипенка Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, незаконно розквартованих у цивільних будинках із місцевими жителями та на території місцевої лікарні.

Ситуація у Запорізькій області

ЗСУ активно наступають на ворожі позиції у Запорізькій області. Кілька днів тому українські військові увійшли до села Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних жителів .

Військові експерти повідомляли, що Работіно є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони окупантів. Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Горіховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла – Мелітополя.

Більше про тактичне значення Роботино і як може розвиватися контрнаступ після його звільнення, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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