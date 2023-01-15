Війська РФ завдали 63 ударів по прикордонню Сумської області: під атаку потрапили 4 громади

"Протягом дня росіяни завдали 63 удари по прикордонню. Внаслідок обстрілів поранений цивільний", - йдеться в публікації.

Чиновник назвав громади, які потрапили під ворожі обстріли, та розповів про наслідки ударів.

Шалигинську громаду російські окупанти обстріляли з мінометів, зафіксовано 14 "прильотів".

Хотинська громада: противник вів мінометний вогонь, було 14 "прильотів". А потім війська РФ завдали ударів і з артилерії, зафіксовано 10 "прильотів".

Внаслідок обстрілів поранення отримав 63-річний чоловік, який у цей час був на подвір'ї та не встиг сховатися в укриття.

Тут же в громаді було повністю зруйновано 2 приватні будинки, і ще 2 - пошкоджено.

Білопільська громада: 25 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

По Есманьській громаді російські загарбники вдарили з мінометів, зафіксовано 6 "прильотів".

Глава ОВА опублікував фото наслідків ворожого обстрілу Хотинської громади.

Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області 14 січня - наслідки ударів по Хотинській громаді (фото: t.me/Zhyvytskyy)