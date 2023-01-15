Войска РФ нанесли 63 удара по приграничью Сумской области: под атаку попали 4 общины
Российские войска обстреляли из артиллерии и минометов несколько общин в Сумской области, нанеся в течение субботы, 14 января, 63 удара. В результате вражеских атак ранения получил гражданский, есть разрушения и повреждения жилых домов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
Р"В течение дня россияне нанесли 63 удара по приграничью. В результате обстрелов ранен гражданский", - говорится в публикации.
Чиновник назвал общины, которые попали под вражеские обстрелы, и рассказал о последствиях ударов.
- Шалыгинскую общину российские оккупанты обстреляли из минометов, зафиксировано 14 "прилетов".
- Хотинская община: противник вел минометный огонь, было 14 "прилетов". А затем войска РФ нанесли удары и из артиллерии, зафиксированы 10 "прилетов".
В результате обстрелов ранения получил 63-летний мужчина, который в это время был во дворе и не успел спрятаться в укрытие.
Тут же в общине были полностью разрушены 2 частных дома, и еще 2 - повреждены.
- Белопольская община: 25 вражеских мин разорвались на пограничные.
- По Эсманьской общине российские захватчики ударили из минометов, зафиксировано 6 "прилетов".
Глава ОВА опубликовал фото последствий вражеских обстрелов Хотинской общины.
Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области 14 января - последствия ударов по Хотинской общине (фото: t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, что ранее, 14 января, российские оккупанты снова обстреляли приграничья в северной части Украины, и под атаку попали Сумская и Черниговская области.
Перед этим, 13 января, россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области, оккупанты использовали различные виды вооружения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.