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Войска РФ нанесли 63 удара по приграничью Сумской области: под атаку попали 4 общины

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Сумская область, Воскресенье 15 января 2023 01:53
Войска РФ нанесли 63 удара по приграничью Сумской области: под атаку попали 4 общины Фото: последствия российских обстрелов общины в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска обстреляли из артиллерии и минометов несколько общин в Сумской области, нанеся в течение субботы, 14 января, 63 удара. В результате вражеских атак ранения получил гражданский, есть разрушения и повреждения жилых домов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Р"В течение дня россияне нанесли 63 удара по приграничью. В результате обстрелов ранен гражданский", - говорится в публикации.

Чиновник назвал общины, которые попали под вражеские обстрелы, и рассказал о последствиях ударов.

  • Шалыгинскую общину российские оккупанты обстреляли из минометов, зафиксировано 14 "прилетов".
  • Хотинская община: противник вел минометный огонь, было 14 "прилетов". А затем войска РФ нанесли удары и из артиллерии, зафиксированы 10 "прилетов".

В результате обстрелов ранения получил 63-летний мужчина, который в это время был во дворе и не успел спрятаться в укрытие.

Тут же в общине были полностью разрушены 2 частных дома, и еще 2 - повреждены.

  • Белопольская община: 25 вражеских мин разорвались на пограничные.
  • По Эсманьской общине российские захватчики ударили из минометов, зафиксировано 6 "прилетов".

Глава ОВА опубликовал фото последствий вражеских обстрелов Хотинской общины.

Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области 14 января - последствия ударов по Хотинской общине (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, что ранее, 14 января, российские оккупанты снова обстреляли приграничья в северной части Украины, и под атаку попали Сумская и Черниговская области.

Перед этим, 13 января, россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области, оккупанты использовали различные виды вооружения.

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