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Війська РФ запустили по Україні "Шахеди": в яких областях оголосили про загрозу дронів

Понеділок 01 квітня 2024 00:49
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Війська РФ запустили по Україні "Шахеди": в яких областях оголосили про загрозу дронів Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 1 квітня, запустили по території України групу ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загрозу застосування російських дронів-камікадзе оголошено у Харківській та Сумській областях. Про направлення польоту поки не повідомляється, у двох названих регіонах оголошено повітряну тривогу.

Атака росіян по Україні в ніч із 30 на 31 березня

В останні тижні росіяни активізували удари дронами-камікадзе та ракетами різних типів по цивільній інфраструктурі України. Так, у Києві та низці областей з вечора 30 березня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Вночі у столиці та більшості регіонів кілька разів звучали сирени.

Відомо, що росіяни минулої ночі запускали ракети зі стратегічних бомбардувальників. Ворожі ракети долетіли до Заходу України. Повітряні сили повідомляли про рух ракет спрямування у Львівській та Івано-Франківській областях.

Наголошується, що сили ППО збили 18 ворожих цілей: дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів". До відбиття атаки залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

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