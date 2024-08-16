Війська РФ, ймовірно, захопили Желанне та Орлівку на Покровському напрямку: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Ворог 14 та 15 серпня продовжив наземні атаки в районі Липців, Глибокого, Стариці, Вовчанська та Сотницького Козачка.

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися на захід від Глибокого та близько Лук'янців 15 числа, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Операція 2 - Луганська область

Окупанти 15 серпня продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська атакували в районі: Сіньківки, Петропавлівки, Глушківки, Кругляківки, Берестове, Стельмахівки, Макіївки, Невського, а також Тернів.

Операція №3 - Донецька область

Загарбники продовжили наступальні операції у районі Часового Яру 15 серпня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський блогер заявив, що росіяни просунулися на південний захід від Кліщіївки, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

У четвер, 15 серпня, повідомлялося, що російські війська просунулися в районі Торецька, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Блогери РФ стверджували, що підрозділи 109 мотострілецького полку захопили Залізне. Також російські джерела стверджували, що військові РФ просунулися в Північному, біля Нью-Йорка, у напрямку Пантелеймонівки, і до 3,5 км завширшки та 1,47 км у глибину Нью-Йорка. Проте ISW не виявив підтвердження цих заяв.

Аналітики зазначають, що 14 та 15 числа росіяни провели наступальні операції в районі Торецька, Залізного, Північного, Нелипівки та Пантелеймонівки.

Російські війська продовжують тактичне оточення українських військ на південний схід від Покровська і нещодавно підтвердили просування у цьому районі. Зокрема, геолокаційні кадри від 14 та 15 серпня вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися у Гродівці, Миколаївці, Желанному та Орлівці. Останні два населені пункти, ворог, ймовірно, захопив.

Джерела РФ стверджують, що окупанти просунулися поблизу і в межах Журавки (на південний схід від Покровська) і просунулися загалом на 5,24 кілометра завширшки по фронту та глибиною 2,2 кілометра в районі Журавка-Орлівка-Миколаївка-Желанне.

Міноборони РФ заявило, що їхні війська захопили Іванівку, а за оцінками ISW противник захопив населений пункт ще 13 серпня.

Також російські джерела стверджували, що російські війська також просунулися до Новогродівки (на південний схід від Покровська) та захопили Новоторецьке (на схід від Покровська).

Аналітики пишуть, що 14 та 15 серпня росіяни проводили наступальні операції:

на північний схід від Покровська у районі Зеленого Поля;

на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Калинове, Новоторецьке, Миколаївки, Єлизаветівки та Гродівки;

та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Скучного, Орлівки, Яснобродівки, Пташиного та Желанного.

Український солдат заявив, що російські війська знаходяться менш ніж за шість кілометрів від Селідово (на південний схід від Покровська), що відповідає оцінці ISW російських наступів у цьому районі.

Війська країни-агресора Росії 15 серпня продовжили наступ на захід і південний захід від Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Геолоковані кадри від 15 серпня показують, як ЗСУ відбивають приблизно ротну російську механізовану атаку вздовж шосе H-15 до Георгіївки (на захід від Донецька).

В ISW додали, що додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, показують, як українські війська відбивають скорочену ротну російську механізовану атаку біля Микільського (на південний захід від Донецька).

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися в північній частині Красногорівки (на захід від Донецька) та в центральній частині Костянтинівки (на південний захід від Донецька).

Бої 14 та 15 числа тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, а також на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледару.

Водночас, російські та українські джерела не повідомляли про будь-які бойові дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей у четвер, 15 серпня.

"Південна вісь"

Війська РФ 15 серпня продовжували обмежені наступальні дії на заході Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Обмежені позиційні бої тривали на лівобережжі Херсонської області. У тому числі в районі Кринок 15 серпня.

За словами капітана Таврійської групи військ України Дмитра Лихового, ситуація на полі бою на північ від Кринок дуже складна. Він зазначив, що за останній тиждень окупанти посилили там атаки.