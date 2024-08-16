Войска РФ, вероятно, захватили Желанное и Орловку на Покровском направлении: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Враг 14 и 15 августа продолжил наземные атаки в районе Липцев, Глубокого, Старицы, Волчанска и Сотницкого Козачка.

Российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись к западу от Глубокого и около Лукьянцев 15 числа, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Операция 2 - Луганская область

Оккупанты 15 августа продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска атаковали в районе: Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Кругляковки, Берестово, Стельмаховки, Макеевки, Невского, а также Тернов.

Операция №3 - Донецкая область

Захватчики продолжили наступательные операции в районе Часового Яра 15 августа, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский блогер заявил, что россияне продвинулись к юго-западу от Клещеевки, но ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

В четверг, 15 августа, сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Торецка, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Блогеры РФ утверждали, что подразделения 109-го мотострелкового полка захватили Железное. Также российские источники утверждали, что военные РФ продвинулись в Северном, около Нью-Йорка, в направлении Пантелеймоновки, и до 3,5 км в ширину и 1,47 км в глубину Нью-Йорка. Однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Аналитики отмечают, что 14 и 15 числа россияне провели наступательные операции в районе Торецка, Железного, Северного, Нелиповки и Пантелеймоновки.

Российские войска продолжают тактическое окружение украинских войск к юго-востоку от Покровска и недавно подтвердили продвижение в этом районе. В частности, геолокационные кадры от 14 и 15 августа, указывают на то, что россияне недавно продвинулись в Гродовке, Николаевке, Желанном и Орловке. Последние два населенных пункта , враг, вероятно, захватил.

Источники РФ утверждают, что оккупанты продвинулись вблизи и в пределах Журавки (к юго-востоку от Покровска) и продвинулись в общей сложности на 5,24 километра в ширину по по фронту и глубиной 2,2 километра в районе Журавка-Орловка-Николаевка-Желанное.

Минобороны РФ заявило, что их войска захватили Ивановку, а по оценкам ISW, противник захватил населенный пункт еще 13 августа.

Также российские источники утверждали, что российские войска также продвинулись к Новогродовке (к юго-востоку от Покровска) и захватили Новоторецкое (к востоку от Покровска).

Аналитики пишут, что 14 и 15 августа россияне проводили наступательные операции:

к северо-востоку от Покровска в районе Зеленого Поля;

к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Калиново, Новоторецкое, Николаевки, Елизаветовки и Гродовки;

и к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Скучного, Орловки, Яснобродовки, Птичьего и Желанного.

Украинский солдат заявил, что российские войска находятся менее чем в шести километрах от Селидово (к юго-востоку от Покровска), что соответствует оценке ISW российских наступлений в этом районе.

Войска страны-агрессора России 15 августа продолжили наступление к западу и юго-западу от Донецка, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Геолокированные кадры от 15 августа показывают, как ВСУ отражают примерно ротную российскую механизированную атаку вдоль шоссе H-15 в Георгиевку (к западу от Донецка).

В ISW добавили, что дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, показывают, как украинские войска отражают сокращенную ротную российскую механизированную атаку возле Никольского (к юго-западу от Донецка).

Российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись в северной части Красногоровки (к западу от Донецка) и в центральной части Константиновки (к юго-западу от Донецка).

Бои 14 и 15 числа продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также к юго-западу от Донецка в районе Константиновки, Водяного и Угледара.

В то же время, российские и украинские источники не сообщали о каких-либо боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей в четверг, 15 августа.

"Южная ось"

Войска РФ 15 августа продолжали ограниченные наступательные действия на западе Запорожской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Ограниченные позиционные бои продолжались на левобережье Херсонской области. В том числе, в районе Крынок 15 августа.

По словам капитана Таврийской группы войск Украины, Дмитрия Лихового, ситуация на поле боя к северу от Крынок очень сложная. Он отметил, что за последнюю неделю оккупанты усилили там атаки.