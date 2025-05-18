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Війська РФ втратили за добу понад 1100 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минуту добу, з 17 на 18 травня, втрати армії РФ у війні проти України склали 1130 солдатів. Також ЗСУ знищили 38 артсистем і 91 одиницю автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 973 730 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 832 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 557 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 27 980 (+38) од.;
  • РСЗВ - 1 387 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 167 од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 336 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 385 (+107) од.;
  • крилатих ракет - 3 197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 48 900 (+91) од.;
  • спеціальної техніки - 3 892 од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00, 17 травня на фронті протягом доби відбулося 131 бойове зіткнення. Найбільш активно ворог намагався атакувати на Покровському напрямку.

Зокрема, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Українські захисники на той час відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжувалися.

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