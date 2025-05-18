Війська РФ втратили за добу понад 1100 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00, 17 травня на фронті протягом доби відбулося 131 бойове зіткнення. Найбільш активно ворог намагався атакувати на Покровському напрямку.

Зокрема, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Українські захисники на той час відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжувалися.

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