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Войска РФ потеряли за сутки более 1100 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 17 на 18 мая, потери армии РФ в войне против Украины составили 1130 солдат. Также ВСУ уничтожили 38 артсистем и 91 единицу автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 973 730 (+1130) человек ликвидировано;
  • танков - 10 832 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 557 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 27 980 (+38) ед;
  • РСЗО - 1 387 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1 167 ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 336 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 385 (+107) ед;
  • крылатых ракет - 3 197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48 900 (+91) ед;
  • специальной техники - 3 892 ед.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00, 17 мая на фронте в течение суток произошло 131 боевое столкновение. Наиболее активно враг пытался атаковать на Покровском направлении.

В частности, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка. Украинские защитники к тому времени отбили 38 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжались.

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