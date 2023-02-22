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Войска РФ утром ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

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Днепропетровская область, Среда 22 февраля 2023 07:58
Войска РФ утром ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Фото: Войска РФ утром ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночь 22 февраля прошла в Днепропетровской области без вражеских атак. А уже утром оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Отмечается, что враг атаковал в 6 утра.

От обстрелов пострадала Марганецкая громада. По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Устанавливаются масштабы разрушений.

Напомним, 19 февраля российские военные в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области, в результате чего были ранены местные жители и повреждена гражданская инфраструктура.

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