Війська РФ вночі вдарили по Кривому Рогу: без тепла залишилося понад 76 тисяч людей

"Вночі російські війська атакували область ударними дронами. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджено тепломережі та лінію електропередач. Через перепад напруги в місті відключено кілька котелень. Без тепла залишилися шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів", - заявив Лисак. .

Також повідомляється, що без тепла залишилося три тисячі будинків, де загалом проживає 76 тисяч осіб. В одній із медустанов були перебої з електропостачанням, її відновили.

"Цілив агресор з критичної інфраструктури і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Без світла залишилося понад три тисячі абонентів у Нікополі та понад 6,4 тисячі – в районі. Електропостачання вже відновлено", - додав глава ОВА.