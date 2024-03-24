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Войска РФ ночью ударили по Кривому Рогу: без тепла остались более 76 тысяч человек

Фото: войска РФ ночью ударили по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 24 марта, атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. В результате атаки более 76 тысяч человек остались без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью российские войска атаковали область ударными дронами. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались шесть больниц, более полутора сотен учебных заведений", - заявил Лысак.

Также сообщается, что без тепла остались три тысячи домов, где в общей сложности проживают 76 тысяч человек. В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением, его восстановили.

"Целил агрессор по критической инфраструктуре и на Никопольщине. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более три тысячи абонентов в Никополе и более 6,4 тысячи – в районе. Электроснабжение уже возобновлено", - добавил глава ОВА.

 

 

 

Атака россиян по Украине в ночь с 23 на 24 марта

Российские войска в ночь с 23 на 24 марта запустили несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с северного и южного направлений. В Воздушных силах ВСУ об угрозе атаки дронов предупреждали жителей южных и центральных регионов, позже угроза распространилась и на западные области.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, после которых в некоторых районах города наблюдались перебои со светом и водоснабжением.

Позже стало известно о пуске ракет с бомбардировщиков Ту-95. Взрывы были слышны в Киеве, а также Киевской, Хмельницкой и Львовской областях. Сообщалось, что в столице из-за падения обломков возник пожар в одном из районов города.

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