Войска РФ ночью ударили по Кривому Рогу: без тепла остались более 76 тысяч человек

"Ночью российские войска атаковали область ударными дронами. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались шесть больниц, более полутора сотен учебных заведений", - заявил Лысак.

Также сообщается, что без тепла остались три тысячи домов, где в общей сложности проживают 76 тысяч человек. В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением, его восстановили.

"Целил агрессор по критической инфраструктуре и на Никопольщине. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более три тысячи абонентов в Никополе и более 6,4 тысячи – в районе. Электроснабжение уже возобновлено", - добавил глава ОВА.