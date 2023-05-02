Війська РФ вночі з важкої артилерії обстріляли Нікополь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночi агресор обстрiляв Нiкополь. Бив з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих. У мiстi працюють рятувальники. Обстежують територію та уточнюють наслiдки атаки.", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Зазначимо, що у понеділок, 1 травня, російські війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждав приватний будинок.

Як повідомлялося, російські військові вночі 1 травня випустили по Дніпропетровській області ракети. Ворог двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район. Спочатку було відомо про 25 постраждалих, троє з яких – діти.

Нагадаємо, вночі на понеділок, 1 травня, під час ворожого ракетного удару по Україні ППО збило 8 крилатих ракет над Дніпропетровською та Харківською областями. Ймовірно це були Х-101/555.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.