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Війська РФ вночі тричі вдарили по Нікополю

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Дніпропетровська область, Середа 28 вересня 2022 08:10
Війська РФ вночі тричі вдарили по Нікополю Фото: війська РФ вночі тричі вдарили по Нікополю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росіяни всю ніч тероризували Нікопольський район "Градами" та важкою артилерією. По місту вдарили тричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

Внаслідок атак постраждали понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газопроводи та 6 ліній електропередач.

Війська РФ вночі тричі вдарили по Нікополю

Ворожі снаряди залишили без світла майже 8 тисяч сімей. Аварійні бригади енергетиків розпочнуть роботу як тільки мине загроза нових обстрілів, повідомив Резніченко.

Війська РФ вночі тричі вдарили по Нікополю

У Марганецькій громаді наслідки атаки з'ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вчора у Криворізькому районі сили ППО збили російську ракету Х-59.

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Дніпропетровська область
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