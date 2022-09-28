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Войска РФ ночью трижды ударили по Никополю

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Днепропетровская область, Среда 28 сентября 2022 08:10
Войска РФ ночью трижды ударили по Никополю Фото: войска РФ ночью трижды ударили по Никополю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. По городу ударили трижды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

В результате атак пострадали более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопроводы и 6 линий электропередач.

Войска РФ ночью трижды ударили по Никополю

Вражеские снаряды оставили без света почти 8 тысяч семей. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе как только минует угроза новых обстрелов, сообщил Резниченко.

Войска РФ ночью трижды ударили по Никополю

В Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция. Обошлось без пострадавших.

Напомним, вчера в Криворожском районе силы ПВО сбили российскую ракету Х-59.

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