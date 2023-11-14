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Войска РФ ночью били по Украине ракетами и "Шахедами": силы ПВО назвали сбитые цели

Вторник 14 ноября 2023 07:22
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Войска РФ ночью били по Украине ракетами и "Шахедами": силы ПВО назвали сбитые цели Фото: силы ПВО ночью сбили 7 дронов-камикадзе (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали Украину с использованием ударных дронов, а также баллистической и управляемой авиационной ракетами сегодня ночью, 14 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Из района Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ зафиксированы пуски 9 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Баллистическая ракета "Искандер-М" была выпущена из района Джанкоя (Крым), управляемая авиационная ракета Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Также сообщается, что в результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Войска РФ ночью били по Украине ракетами и &quot;Шахедами&quot;: силы ПВО назвали сбитые цели

Ночные атаки по Украине

Российские войска с весны используют комбинированные ночные атаки с использованием различных ракет и ударных беспилотников для нанесения ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре разных регионов Украины.

В последнее время количество таких ударов сократилось. Военное руководство Украины и эксперты сходятся во мнении, что враг бережет дефицитные ракеты для ударов по энергетике.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает свою противовоздушную оборону, но опасность от российских ударов остается значительной. Потому украинцам не стоит игнорировать воздушные тревоги.

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