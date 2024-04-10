Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті цілі

"Вночі, російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА типу Shahed", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено.

Атака "Шахедів" на Україну 10 квітня

Російські війська сьогодні вночі, 10 квітня, двічі запускали територією України ударні безпілотники типу "Шахед".

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що безпілотники залетіли до повітряного простору України з боку Чорного моря. В Одеській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу.

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги повідомлялося про вибухи у Миколаєві та Запоріжжі.