Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых целях

Войска РФ сегодня ночью, 10 апреля, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Сообщается, что ВСУ уничтожили большинство дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа Shahed", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены.
Российские войска сегодня ночью, 10 апреля, дважды запускали по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".
В Воздушных силах ВСУ отметили, что беспилотники залетели в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря. В Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.
Сегодня ночью во время воздушной тревоги сообщалось о взрывах в Николаеве и Запорожье.
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