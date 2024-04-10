Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых целях

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа Shahed", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены.

Атака "Шахедов" на Украину 10 апреля

Российские войска сегодня ночью, 10 апреля, дважды запускали по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

В Воздушных силах ВСУ отметили, что беспилотники залетели в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря. В Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги сообщалось о взрывах в Николаеве и Запорожье.