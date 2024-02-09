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Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про роботу ППО

Фото: війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 9 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 10 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда в Криму та Курській області РФ", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Атака "Шахедів" на Україну 9 лютого

Сьогодні вночі, 9 лютого, російські війська зробили чергову спробу атакувати кілька регіонів країни дронами-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони ворога влетіли до українського повітряного простору з двох напрямків.

Повідомляється, що внаслідок атаки було чути вибухи у Харківській області. Пізніше стало відомо, що ворог вдарив по готелю та житловим будинкам. Постраждала щонайменше одна людина.

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