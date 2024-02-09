Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

"В ночь на 9 февраля 2024 года противник нанес удар 16 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда в Крыму и Курской области РФ", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что к отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожены 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Атака "Шахедов" на Украину 9 февраля

Сегодня ночью, 9 февраля, российские войска предприняли очередную попытку атаковать несколько регионов страны дронами-камикадзе. По данным Воздушных сил ВСУ, дроны врага влетели в украинское воздушное пространство с двух направлений.

Сообщается, что в результате атаки были слышны взрывы в Харьковской области. Позже стало известно, что враг ударил по отелю и жилым домам. Пострадал по меньшей мере один человек.