Війська РФ влучили в житловий будинок у Херсонській області, є поранений

"Ввечері армія РФ вкрила вогнем село. Було влучання у приватний будинок. Поранення отримав 73-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що стан постраждалого задовільний. Йому госпіталізація не знадобилася.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, сьогодні у Херсоні пролунали вибухи. Після чого стало відомо, що російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованої території Херсонської області. Під ударом опинився центр та Корабельний район.

В результаті обстрілу Херсону постраждали троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.