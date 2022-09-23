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Війська РФ випустили по Запоріжжю 10 ракет

Фото: у Запоріжжі чути звуки вибухів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Запоріжжі знову прильоти, окупанти випустили по місту 10 ракет, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

"В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, ворог випустив Запоріжжя близько 10 снарядів", - повідомив Старух.

Оновлено 00:18

Ворог влучив по об'єктах інфраструктури Запоріжжя.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, у четвер вранці, 22 вересня, окупанти випустили по Запоріжжю та передмісті дев'ять ракет. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.

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Запоріжжя