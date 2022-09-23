Войска РФ выпустили по Запорожью 10 ракет

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".

"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, враг выпустил по Запорожью около 10 снарядов", - сообщил Старух.

Обновлено 00:18

Враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в четверг утром, 22 сентября, оккупанты выпустили по Запорожью и пригороду девять ракет. В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.