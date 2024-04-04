Війська РФ вдруге за вечір обстрілюють Харків

Російські війська вдруге за вечір обстріляли Харків сьогодні, 4 квітня, у місті було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова й "Суспільне"..
"Окупанти знову завдають ударів по Харкову! Знаходьтесь у укриттях", - заявив глава Харківської ОВА.
Мер обласного центру Ігор Терехов також підтвердив, що у місті було чути вибухи, та закликав по можливості залишатися у безпечних місцях.
Зазначається, що близько опівночі у Харкові було чути чотири нові вибухи.
Нагадаємо, російські окупанти останнім часом регулярно обстрілюють Харків. Цілями постійно стають об'єкти цивільної інфраструктури, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.
Зокрема, сьогодні, 4 квітня, вночі окупанти вдарили "Шахедами" по багатоповерхівках та приватних будинках у Харкові. Внаслідок атаки загинули чотири людини, 12 людей отримали поранення. Серед жертв - троє рятувальників.
Як зазначав нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна голова Харківської ОВА, росіяни посилили обстріли не лише Харкова, а й області. Також, за його словами, для атак на обласний центр ворог уперше почав використовувати керовані авіабомби.
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