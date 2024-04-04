Війська РФ вдруге за вечір обстрілюють Харків

"Окупанти знову завдають ударів по Харкову! Знаходьтесь у укриттях", - заявив глава Харківської ОВА.

Мер обласного центру Ігор Терехов також підтвердив, що у місті було чути вибухи, та закликав по можливості залишатися у безпечних місцях.

Зазначається, що близько опівночі у Харкові було чути чотири нові вибухи.