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Війська РФ вдарили ракетою по Харкову

Фото: війська РФ вдарили ракетою по Харкову (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 5 червня, атакували ракетою Харків. Інформація стосовно постраждалих та подробиці влучання уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Попередньо – ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район. Деталі уточнюються", - зазначив мер міста.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також зазначив, що наслідки ворожої атаки встановлюються, інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Удари росіян по Харкову

Нагадаємо, вчора, 4 червня, російський ударний дрон вдарив по околиці Харкова. За даними, обстріл прийшовся на автозаправку у Київському районі. Також 3 червня на виїзді з Харкова, поблизу межі міста та області, було зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону.

Крім того, 2 червня, за даними ДСНС, вночі ворог завдав ударів дронами по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Там сталася масштабна пожежа - горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

Також відомо, що одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок дронової атаки РФ на цивільне підприємство у Балаклії в Харківській області.

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