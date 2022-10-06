Войска РФ ударили по Харькову, начался пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Оккупанты попали в инфраструктурный объект. Начался пожар.

Информация о пострадавших и степени разрушения объекта на данный момент уточняется.

Напомним, в результате ночного обстрела 4 октября российскими оккупантами двух районов Харькова погибла местная жительница. В то же время от удара врага повреждения получила критическая инфраструктура.

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