Войска РФ ударили по Харькову, начался пожар
Фото: оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Российские войска ночью обстрелял Основянский район Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.
Оккупанты попали в инфраструктурный объект. Начался пожар.
Информация о пострадавших и степени разрушения объекта на данный момент уточняется.
Напомним, в результате ночного обстрела 4 октября российскими оккупантами двух районов Харькова погибла местная жительница. В то же время от удара врага повреждения получила критическая инфраструктура.
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