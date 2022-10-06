ua ru
Чт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ ударили по Харькову, начался пожар

Новина українською →
Харьков, Четверг 06 октября 2022 03:07
Войска РФ ударили по Харькову, начался пожар Фото: оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью обстрелял Основянский район Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Оккупанты попали в инфраструктурный объект. Начался пожар.

Информация о пострадавших и степени разрушения объекта на данный момент уточняется.

Напомним, в результате ночного обстрела 4 октября российскими оккупантами двух районов Харькова погибла местная жительница. В то же время от удара врага повреждения получила критическая инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
Зеленский заявил об освобождении трех сел Херсонской области
Зеленский заявил об освобождении трех сел Херсонской области
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться