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Війська РФ тричі обстріляли прикордоння Сумської області

Фото: війська РФ тричі обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 22 квітня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської області з САУ та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

Як повідомляється, з 14:00 до 14:15 зафіксовано 4 "приходи", ймовірно з САУ, в район населеного пункту Кореньок. В наслідок обстрілу відбулося загорання поля з кукурудзою.

З 13:00 до 13:20 зафіксовано 10 "приходів", ймовірно ствольна артилерія, в район населеного пункту Бруски.

З 14:30 до 14:40 зафіксовано 5 "приходів", ймовірно з САУ, в район населеного пункту Уланове.

Військові повідомляють, що інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у п'ятницю, 21 квітня, російські військові обстріляли чотири громади Сумської області. Внаслідок ворожих атак було поранено одну людину.

У четвер, 20 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області з артилерії та гранатометів.

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Сумська областьВійна Росії проти України