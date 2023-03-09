Фото: войска РФ трижды обстреляли общину в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии (Getty Images)

В четверг, 9 марта, российские войска в течение дня трижды обстреляли Красногригорьевскую общину Никопольского района из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Террор Никопольского района не прекращается. Есть пострадавший. В течение дня оккупационная армия РФ трижды нанесла удары по Красногригоревской общине из тяжелой артиллерии", - написал Лукашук. В результате обстрела 73-летний мужчина получил ранения, пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. В общине разбито с десяток частных домов и три хозяйственных постройки. Как сообщается, в других районах области в течение дня было тихо.