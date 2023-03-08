ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни тричі з артилерії обстріляли Нікопольський район: серед поранених є діти

Новость на русском →
Нікопольський район, Середа 08 березня 2023 20:10
Росіяни тричі з артилерії обстріляли Нікопольський район: серед поранених є діти Фото: Росіяни тричі з артилерії обстріляли Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 8 березня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Важкий день для Нікопольського району. Через ворожі обстріли поранено 5 мирних жителів. Серед них - двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за день ворог тричі обстріляв Нікопольський район. Артилерією гатили по Марганецькій громаді. "Градами" окупанти стріляли по Червоногригорівській ОТГ. Рятувальники вже працюють на місці.

"Надвечір обстріляли Нікополь. Поранення отримали троє дорослих жінок, дівчинка 2011 року народження доставлена до лікарні із пошкодженням руки. 10-річний хлопчик отримав осколкові поранення та контузію", - заявив Лукашук.

За словами голови облради, через артилерійський обстріл у Нікополі виникла пожежа у житловому будинку. Пошкоджено 24 приватних будинки, 7 господарчих споруд, 20 сонячних панелей, 2 газопроводи та 4 лінії електропередачі.

Оновлено 20:25

Офіс генерального прокурора повідомив, що кількість поранених збільшилась до 6 людей.

Отключить проверкуПремиальные предложения

Нагадаємо, що російські окупанти вранці 8 березня з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

У понеділок, 6 березня, російські військові обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область) та пошкодили приватні будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
Маляр про бої за Бахмут: знищення окупантів та техніки там - це теж перемога
Маляр про бої за Бахмут: знищення окупантів та техніки там - це теж перемога
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь