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Войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на Херсонскую область, есть пострадавшие

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Пятница 18 августа 2023 16:00
Войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на Херсонскую область, есть пострадавшие Фото: Войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на Херсонскую область (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные сбросили с дрона взрывчатку на территорию Херсонской области. В результате инцидента два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Около 14:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона вблизи частного дома в городе Берислав", - говорится в сообщении.

В результате обстрела поражения ног получили двое местных жителей, которые находились на улице. Мужчины доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Фото: Войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на Херсонскую область (t.me/pgo_gov_ua)

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Недавно в результате вражеских обстрелов Херсона и региона погиб один человек, еще один получил ранения.

Кроме того, сегодня россияне обстреляли село Веривка Тягинского общества, в результате чего подросток получил ранения.

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