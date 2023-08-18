Росіяни обстріляли Вірівку Херсонської області, постраждала неповнолітня
Російські окупанти обстріляли село Вірівка Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок ударів поранення отримала неповнолітня.
Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Внаслідок ворожого удару у населеному пункті пошкоджено з десяток житлових будинків", - пише Прокудін.
17-річна дівчина була шпиталізована у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги. Наразі лікарі надають їй допомогу.
Ситуація у Херсонській області
Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.
Нещодавно внаслідок ворожого обстрілу Херсону й регіону загинула одна людина, ще одна дістала поранення.
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