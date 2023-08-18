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Росіяни обстріляли Вірівку Херсонської області, постраждала неповнолітня

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П'ятниця 18 серпня 2023 14:53
Росіяни обстріляли Вірівку Херсонської області, постраждала неповнолітня Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли село Вірівка Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок ударів поранення отримала неповнолітня.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Внаслідок ворожого удару у населеному пункті пошкоджено з десяток житлових будинків", - пише Прокудін.

17-річна дівчина була шпиталізована у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги. Наразі лікарі надають їй допомогу.

Ситуація у Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Нещодавно внаслідок ворожого обстрілу Херсону й регіону загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

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