Війська РФ розпочали нову хвилю атак на Бахмутському напрямку: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

5 квітня на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна тривали позиційні бої.

Російський військовий блогер підтвердив інформацію про просування російських військ до околиць Тернів (на захід від Кремінної). Раніше ISW спостерігав російські сили приблизно за 700 метрів від населеного пункту.

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Тернів;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 5 квітня, що російські війська готуються активізувати наступальні операції як на Куп'янському, так і Лиманському напрямах.

Операція №2 - Донецька область

Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Веселого (на північний схід від Бахмута).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російської мотострілецької бригади за підтримки іншого підрозділу ПДВ просунулися в районі Виїмок (на північний схід від Бахмута) і намагаються просунутися в районі Спірного.

Російські війська, схоже, активізували свої зусилля на захід від Бахмуту із захоплення Часового Яру. 5 квітня російські блогери заявили, що російські війська просунулися на східну околицю мікрорайону Канал і поблизу нього (найсхідніша частина Часового Яру на східній стороні каналу Сіверський Донець-Донбас) і просунулися до північно-східної околиці Каналу недалеко від залізниці.

Командир українського батальйону, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська розпочали нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку. Командувач заявив, що російські війська концентрують свої зусилля в районі Часового Яру та продовжують штурм Іванівського в рамках зусиль щодо обходу українських позицій з флангу у Часовому Яру.

5 квітня позиційні бої продовжувалися в інших місцях на Бахмутському напрямку. Генеральний штаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки та Зеленопілля.

Відео з геолокацією, опубліковане 5 квітня, показує, що російські війська просунулися в південну частину Семенівки (на північний захід від Авдіївки), проводячи механізовану атаку чисельністю приблизно посилений взвод.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів;

на захід від Авдіївки в районі Уманського та Яснобродівки;

на південний захід від Авдіївки в Первомайському районі.

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Костянтинівки.

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 5 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

5 квітня на лівому березі Херсонської області в районі Кринків тривали позиційні бої.