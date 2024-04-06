Войска РФ начали новую волну атак на Бахмутском направлении: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

5 апреля на линии Купянск-Сватово-Кременная продолжались позиционные бои.

Российский военный блогер подтвердил информацию о продвижении российских войск до окраин Тернов (к западу от Кременной). Ранее ISW наблюдал российские силы примерно в 700 метрах от населенного пункта.

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к западу от Кременной в районе Ямполевки и Терного;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 5 апреля, что российские войска готовятся активизировать наступательные операции как на Купянском, так и на Лиманском направлениях.

Операция №2 - Донецкая область

Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу от Веселого (северо-восточнее Бахмута).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской мотострелковой бригады при поддержке другого подразделения ВДВ продвинулись в районе Выемок (к северо-востоку от Бахмута) и пытаются продвинуться в районе Спорного.

Российские войска, похоже, активизировали свои усилия к западу от Бахмута по захвату Часова Яра. 5 апреля российские блогеры заявили, что российские войска продвинулись на восточную окраину микрорайона Канал и вблизи него (самая восточная часть Часового Яра на восточной стороне канала Северский Донец-Донбасс) и продвинулись к северо-восточной окраине Канала недалеко от железной дороги.

Командир украинского батальона, действующего на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска начали новую волну наступлений на Бахмутском направлении. Командующий заявил, что российские войска концентрируют свои усилия в районе Часового Яра и продолжают штурм Ивановского в рамках усилий по обходу украинских позиций с фланга в Часовом Яру.

5 апреля позиционные бои продолжались в других местах на Бахмутском направлении. Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к западу от Бахмута в районе Ивановского и к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки, Клещиевки и Зеленополья.

Видео с геолокацией, опубликованное 5 апреля, показывает, что российские войска продвинулись в южную часть Семеновки (к северо-западу от Авдеевки), проводя механизированную атаку численностью примерно в усиленный взвод.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Бердычей;

к западу от Авдеевки в районе Уманского и Яснобродовки;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Константиновки.

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 5 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались к северо-западу от Вербового (к востоку от Работино).

5 апреля на левом берегу Херсонской области в районе Крынков продолжались позиционные бои.