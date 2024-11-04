Війська РФ просунулися в районі Сватового, Кремінної, Сіверська та Вугледара: карти ISW

Курська операція

Як повідомляється, росіяни нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області на тлі боїв 3 листопада.

Воєнккори РФ стверджували, що російські війська просунулися в полях на північ і північний захід від Погребки (на північний захід від Суджі) і біля Нової Сорочини (безпосередньо на південь від Погребки), а також захопили вітрозахисну смугу на схід від Малої Локні (на південь від Нової Сорочини). Проте, ISW не бачив візуального підтвердження цих заяв.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні бої у Глушківському районі.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Противник продовжував наступальні операції в районі Вовчанська та Хатища 2 та 3 листопада, але не просунувся.

Операція №2 - Луганська область

Геолокаційні кадри від 3 листопада вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на східних околицях Андріївки (на захід від Сватового) та у північній частині Тернів (на північний захід від Кремінної).

Операція №3 - Донецька область

Геолокаційні кадри від 2 листопада показують, як ЗСУ відбивають механізовану атаку РФ чисельністю в батальйон, в якій брали участь 120 росіян, 7 танків, 13 БМП і 2 плаваючі бронетранспортери МТ-ЛБ на північний схід від Веселого і на південь від Івано-Дар'євки (обидва на південний схід від Сіверська). Згідно з цими кадрами, ворог у цій місцевості має незначне просування.

Повідомляється, що російські війська 2 і 3 листопада продовжували атаки в Часовому Яру та в районі Предтечного, але не просунулися.

Російські джерела, включаючи Міноборони РФ заявили, що росіяни 1 листопада захопили Леонідівку (на південний захід від Торецька), але ISW не може незалежно перевірити ці заяви.

2 і 3 числа ворог продовжував атакувати на схід і на південний захід від Торецька в районі Щербинівки.

Джерела РФ стверджували, що росіяни 2 і 3 листопада просунулися на південь та південний схід від Покровська, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися до східної Новоолексіївки (на південь від Покровська та на захід від Селідово) та на південний схід від Лисівки (теж на південний схід Покровська). У російському Міноборони 3 листопада заявили, що російські війська захопили Вишневе (на захід від Селідово), хоча ISW не спостерігав російських військ, що діють у північно-західній частині населеного пункту на момент цієї публікації.

Аналітики пишуть, що противник продовжував наступ:

на схід від Покровська в районі Миколаївки, Проміня, Сухої Балки та Миролюбівки;

на південь від Покровська у районі Вишневого;

на південний схід від Покровська в районі Крутого Яру, Селідово, Сухого Яру та Новогродівки.

2 і 3 листопада війська РФ продовжували наступальні операції:

на північ від Курахового в районі Новоселидівки, Новодмитрівки та Кремінної Балки;

на північний схід від Курахового в районі Хострі, Вовчанки та Іллінки;

на схід від Курахового в районі Максимільянівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, показали, що підрозділи 33-го мотострілецького полку РФ просунулися у східній частині Антонівки (північний схід від Вугледару), а підрозділи 36-ї окремої мотострілецької бригади захопили Максимівку (північний захід від Вугледару).

Згідно з геолокаційними кадрами від 3 листопада, росіяни також захопили Катеринівку (північний схід від Вугледару) і просунулися до мосту на схід від Єлизаветівки (північний захід від Катеринівки).

Російські воєнкори також стверджували, що війська РФ просунулися в полях між Максимівкою та Ясною Поляною (на південний захід від Максимівки), але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

2 і 3 числа противник продовжував наступ:

на північ від Вугледара у районі Трудового;

на північний схід від Вугледару в районі Антонівки, Катеринівки та Костянтинівки;

на північний захід від Вугледару в районі Максимівки.

Українські та російські джерела не повідомляли про бойові дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей 3 листопада.

"Південна вісь"

Російські воєнкори заявили 3 листопада, що війська РФ просунулися на північний схід і на 1,5 км завширшки на північний захід від Роботино, на північний захід від Вербового (на південний схід від Роботино) і на 1,2 км у глибину вздовж п'ятикілометрового фронту на південний захід від Новопокровки (на північний схід від Роботино).

Проте, ISW не виявила візуального підтвердження цих російських заяв.

Російські війська 3 листопада провели локальні наземні атаки на лівобережжі Херсонської області. Згідно з Генштабом ЗСУ, 2 та 3 числа росіяни провели наступальні операції на східному березі Херсонської області та у дельті річки Дніпро в районі Козачих Таборів, Дніпрян та острова Козацький.