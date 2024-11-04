Войска РФ продвинулись в районе Сватово, Кременной, Северска и Угледара: карты ISW

Курская операция

Как сообщается, россияне недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области на фоне продолжающихся боев 3 ноября.

Военкоры РФ утверждали, что российские войска продвинулись в полях к северу и северо-западу от Погребки (северо-западнее Суджи) и около Новой Сорочины (непосредство к югу от Погребки), а также захватили ветрозащитную полосу к востоку от Малой Локни (к югу от Новой Сорочины). Однако ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боях в Глушковском районе.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Противник продолжал наступательные операции в районе Волчанска и Хатища 2 и 3 ноября, но не продвинулся.

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры от 3 ноября указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на восточных окраинах Андреевки (к западу от Сватово) и в северной части Тернов (к северо-западу от Кременной).

Операция №3 - Донецкая область

Геолокационные кадры от 2 ноября показывают, как ВСУ отражают механизированную атаку РФ численностью в батальон, в которой участвовало 120 россиян, 7 танков, 13 БМП и 2 плавающих бронетранспортера МТ-ЛБ к северо-востоку от Веселого и к югу от Ивано-Дарьевки (оба к юго-востоку от Северска). Согласно этим кадрам, враг в этой местности имеет незначительное продвижение.

Сообщается, что российские войска 2 и 3 ноября продолжали атаки в Часов Яра и в районе Предтечного, но не продвинулись.

Российские источники, включая Минобороны РФ заявили, что россияне 1 ноября захватили Леонидовку (юго-западнее Торецка), но ISW не может независимо проверить эти заявления.

2 и 3 числа враг продолжал атаковать восточнее и юго-западнее Торецка в районе Щербиновки.

Источники РФ утверждали, что россияне 2 и 3 ноября продвинулись к югу и юго-востоку от Покровска, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

Российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись к восточной Новоалексеевки (к югу от Покровска и к западу от Селидово) и к юго-востоку от Лысовки (тоже к юго-востоку Покровска). В российском Минобороны 3 ноября заявили, что российские войска захватили Вишневое (к западу от Селидово), хотя ISW не наблюдал российских войск, действующих в северо-западной части населенного пункта на момент этой публикации.

Аналитики пишут, что противник продолжал наступление:

к востоку от Покровска в районе Николаевки, Проминя, Сухой Балки и Миролюбовки;

к югу от Покровска в районе Вишневого;

к юго-востоку от Покровска в районе Крутого Яра, Селидово, Сухого Яра и Новогродовки.

2 и 3 ноября войска РФ продолжали наступательные операции:

к северу от Курахово в районе Новоселидовки, Новодмитровки и Кременной Балки;

к северо-востоку от Курахово в районе Хостре, Вовчанки и Ильинки;

к востоку от Курахово в районе Максимильяновки.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, показали, что подразделения 33-го мотострелкового полка РФ продвинулись в восточной части Антоновки (северо-восток от Угледара), а подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады захватили Максимовку (северо-запад от Угледара).

Согласно геолокационным кадрам от 3 ноября, россияне также захватили Катериновку (северо-восток от Угледара) и продвинулись к мосту к востоку от Елизаветовки (северо-запад от Катериновки).

Российские военкоры также утверждали, что войска РФ продвинулись в полях между Максимовкой и Ясной Поляной (к юго-западу от Максимовки), но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

2 и 3 числа противник продолжал наступление:

к северу от Угледара в районе Трудового;

к северо-востоку от Угледара в районе Антоновки, Катериновки и Константиновки;

к северо-западу от Угледара в районе Максимовки.

Украинские и российские источники не сообщали о боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 3 ноября.

"Южная ось"

Российские военкоры заявили 3 ноября, что войска РФ продвинулись на северо-восток и на 1,5 км в ширину к северо-западу от Работино, северо-западу от Вербового (к юго-востоку от Работино) и на 1,2 км в глубину вдоль пятикилометрового фронта к юго-западу от Новопокровки (к северо-востоку от Работино).

Однако ISW не обнаружила визуального подтверждения этих российских заявлений.

Российские войска 3 ноября провели локальные наземные атаки на левобережье Херсонской области. Согласно Генштаба ВСУ, 2 и 3 числа россияне провели наступательные операции на восточном берегу Херсонской области и в дельте реки Днепр в районе Козачьих Лагерей, Днепрян и острова Козацкий.